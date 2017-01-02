Galatasaray Thompson’ın sözleşmesi feshetti!

Galatasaray Odeabank Amerikalı uzun forvet Deon Thompson'la yollarını ayırdı.

Basketbol - 02 Ocak 2017 13:57

Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Deon Thompson'ın sözleşmesini feshettiğini duyurdu.



Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımımız, 2016/2017 sezonu başında transfer ettiği Amerikalı uzun forvet Deon Thompson ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.



Deon Thompson’a bugüne kadar kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, ilerleyen kariyerinde başarılar dileriz.



Galatasaray Spor Kulübü"

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