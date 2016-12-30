Galatasaray'a PFDK'dan kötü haber

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Ziraat Türkiye Kupası’nda Tuzlaspor ile yapılan maçtaki disiplin ihlalleri gerekçesiyle Galatasaray’ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Futbol - 30 Aralık 2016 18:49
Galatasaray'a PFDK'dan kötü haber
TFF’den yapılan açıklamada, Galatasaray’ın, Tuzlaspor maçında çirkin ve kötü tezahürat ile 4 futbolcusunun sarı, 2 oyuncusunun da kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket gerekçeleriyle PFDK’ya gönderildiği belirtildi.

Tuzlaspor maçında direkt kırmızı kart gören sarı-kırmızılı futbolcu Aurelien Chedjou’nun ise kural dışı hareketten dolayı tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildiği aktarıldı.

Ayrıca, Tuzlaspor’un çirkin ve kötü tezahürat, Gençlerbirliği’ne konuk olan Amed Sporif Faaliyetler’in talimatlara aykırı hareket, Kızılcabölükspor’la deplasmanda karşılaşan Trabzonspor’un da saha olayları nedeniyle disipline sevk edildiği vurgulandı.

Kaynak:fanatik.com.tr
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Bağlantılar: Galatasaray, PFDK

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