Galatasaray'da yaprak dökümü

Galatasaray'da Hamit Altıntop ile yollar ayrılırken Salih Dursun da Antalyaspor'a kiralandı.

Futbol - 03 Ocak 2017 16:03

Galatasaray devre arasına hızlı girdi. Milli futbolcu Hamit Altıntop'un sözleşmesini karşılıklı olarak fesih eden Sarı Kırmızılı ekip Salih Dursun'u da Antalyaspor'a kiralandı.



Galatasaray Sportif AŞ'nin KAP bildirimi şu şekilde:



Profesyonel futbolcularımızdan Salih Dursun'un 2016-2017 sezonunun sonuna kadar Antalyaspor Spor Faaliyetleri Tic. Ve San. A.Ş'ye (Antalyaspor) geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, geçici transfer dönemi içerisinde oyuncuya şirketimiz tarafından ödenecek sabit transfer ücreti 250.000 TL'dir. Ayrıca, Antalyaspor 15 Haziran 2017 tarihine kadar net 250.000 TL bonservis ücreti ödemek kaydıyla futbolcuyu satın alma opsiyonuna sahiptir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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