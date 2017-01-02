Galatasaray yönetimi, Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor maçında gördüğü kırmızı kartı gerekçe göstererek Yasin Öztekin'i süresiz kadro dışı bıraktığını açıkladı.
Yasin Öztekin daha önce de Adanaspor maçında oyundan alınmasına gösterdiği tepki sonrasında kadro dışı bırakılmıştı.
Sarı-kırmızılı yönetimin ayrıca sözleşmesine zam isteyen Yasin Öztekin ile sözleşme uzatmayacağı öğrenildi.
Galatasaray'da Yasin Öztekin kadro dışı
Galatasaray'da Yasin Öztekin'in, disiplinsiz hareketleri nedeniyle süresiz kadro dışı bırakıldığı açıklandı.Spor - 02 Ocak 2017 13:48
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