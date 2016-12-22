Galatasaraylı voleybolcular model oldu!

Galatasaray Bayan Voleybol Takımı oyuncularının kamera karşısına geçtiği reklam filmi yayınlandı. Takımın forma sponsoru "Sen İstersen" mottosuyla hazırlanan reklam filminde oyuncular markanın yeni kıyafetleriyle modellik yaptı.

Diğer Sporlar - 22 Aralık 2016 14:14
Galatasaraylı voleybolcular model oldu!
Galatasaray Park'ta gerçekleşen çekimler sırasında ilginç enstantaneler de ortaya çıktı. Moda çekiminde Galatasaray Kadın Voleybol Takımı oyuncuları,gelen soruları yanıtlarken ortak mesaj "#senistersen; yapamayacağın şey yok, hayallerin varsa hiç durma!" şeklindeydi...

İŞTE O KARELER;

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