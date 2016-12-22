Galatasaraylı voleybolcular model oldu!

Diğer Sporlar - 22 Aralık 2016 14:14

Galatasaray Park'ta gerçekleşen çekimler sırasında ilginç enstantaneler de ortaya çıktı. Moda çekiminde Galatasaray Kadın Voleybol Takımı oyuncuları,gelen soruları yanıtlarken ortak mesaj "#senistersen; yapamayacağın şey yok, hayallerin varsa hiç durma!" şeklindeydi...