Galatasaray Park'ta gerçekleşen çekimler sırasında ilginç enstantaneler de ortaya çıktı. Moda çekiminde Galatasaray Kadın Voleybol Takımı oyuncuları,gelen soruları yanıtlarken ortak mesaj "#senistersen; yapamayacağın şey yok, hayallerin varsa hiç durma!" şeklindeydi...
İŞTE O KARELER;
Galatasaraylı voleybolcular model oldu!
Galatasaray Bayan Voleybol Takımı oyuncularının kamera karşısına geçtiği reklam filmi yayınlandı. Takımın forma sponsoru "Sen İstersen" mottosuyla hazırlanan reklam filminde oyuncular markanın yeni kıyafetleriyle modellik yaptı.Diğer Sporlar - 22 Aralık 2016 14:14
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Galatasaray, voleybolcular, model
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
- Petra Kvitova bıçaklandı!
- Burak Yılmaz menajeriyle..
- Trabzonspor'un yeni Şenol Güneş Stadı açıldı
- Miroslav Stoch tek başına!
- Derya Can’dan yeni bir dünya rekoru!
- Fenerium’dan Kartal Yuvası’na başsağlığı ziyareti
- Amigo kızlar olimpiyatlarda yer alabilir!
- Filede derbi Fenerbahçe'nin..
- Galatasaray'dan filede başarı
- Bobby Dixon'ın alışveriş turu!