Masanıza gelen lezzetleri ayrı bir şov ile servis yapan Galliard Brasseire’nin yeni yıl eğlencesi sabahın ilk ışıklarına kadar devam edecek. DJ Ari’nin müziklerini üstlendiği yeni yıl geccesenin menüsünde, İspanyol böreğinden çıtır ravioliye, parmesanlı kabak ve patlıcandan dana carpaccio’ya kadar uzanan birçok farklı lezzet sunulacak. Parmesan tekerindeki trüf soslu risottuyu ise Galliard’ın şefi Muharrem Tekeneci misafirlerin gözlerini önünde yapacak. Özel olarak hazırlanan yılbaşı kazı ise Galliard’ın sürprizi olacak.
Yeni yıl geccesi için özel olarak hazırlanan Galliard 20 metre canlı dev ağacında altında misafirleri sürprizler bekliyor olacak. Galliard’da yeni yıl yemeği ve eğlencesi kişi başı 295 TL. Fiyata yemek ve limitsiz alkollü, alkolsüz içecekler dahil.
Rez Tel: 444 0 233
Galliard’dan sürprizli yeni yıl yemeği
İstanbul’un en renkli mutfağına sahip Galliard, yeni yıl için çok özel sunumlu bir menü hazırladı.Mekan - 22 Aralık 2016 10:43
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