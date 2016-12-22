Galliard’dan sürprizli yeni yıl yemeği

İstanbul’un en renkli mutfağına sahip Galliard, yeni yıl için çok özel sunumlu bir menü hazırladı.

Mekan - 22 Aralık 2016 10:43
Galliard’dan sürprizli yeni yıl yemeği
Masanıza gelen lezzetleri ayrı bir şov ile servis yapan Galliard Brasseire’nin yeni yıl eğlencesi sabahın ilk ışıklarına kadar devam edecek. DJ Ari’nin müziklerini üstlendiği yeni yıl geccesenin menüsünde, İspanyol böreğinden çıtır ravioliye, parmesanlı kabak ve patlıcandan dana carpaccio’ya kadar uzanan birçok farklı lezzet sunulacak. Parmesan tekerindeki trüf soslu risottuyu ise Galliard’ın şefi Muharrem Tekeneci misafirlerin gözlerini önünde yapacak. Özel olarak hazırlanan yılbaşı kazı ise Galliard’ın sürprizi olacak.


Yeni yıl geccesi için özel olarak hazırlanan Galliard 20 metre canlı dev ağacında altında misafirleri sürprizler bekliyor olacak. Galliard’da yeni yıl yemeği ve eğlencesi kişi başı 295 TL. Fiyata yemek ve limitsiz alkollü, alkolsüz içecekler dahil.


Rez Tel: 444 0 233
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: the galliard

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MEKAN HABERLERİ

  • Mezzaluna'nın yaratıcı şefinden özel spesiyaller
  • Yüksel Balık'ta yılbaşı!
  • Beylerbeyi Doğa Balık'ya yılbaşı kutlaması!
  • Yeni yıl hediye sepetleri Le Pain Quotidien’den
  • Lezzet keşfi!
  • Bol acılı lezzet “Hot Pepper Shack”
  • Günaydın Dubai’de kapılarını açtı!
  • Bu yılbaşı hepsinden farklı olacak: 360 Istanbul
  • La Mia Luce, yılbaşında bir harika...
  • Hafta sonu Ayvalık kaçamağı!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Kamera arkasında yaşananları ifşa edince Esra Erol çıldırdı!
  • "Ölene Kadar"ın ilk fragmanı yayınlandı!
  • Büyük merak uyandırdı!
  • Artık deşifre oldu!
  • Zuhal Topal izleyiciyi kandırdı!
  • "Ölene Kadar"ın çekimleri başladı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Araları tekrar düzelecek mi?
Kamera arkasında yaşananları ifşa edince Esra Erol çıldırdı!

EN POPÜLER HABERLER

  • Müjde Uzman '3 kuruşluk' davayı kazandı!
  • Serhat Teoman ve Leyla Feray alışverişte!
  • Irina Shayk karnını böyle saklıyor!
  • Cansu Dere: Yalnız anne olmak istemem
  • Gülben Ergen ve Erhan Çelik'in şarkılı göndermesi
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • 4 çocuğu da Levent Kırca'nın mirasını reddetti
  • "İçerde"nin 15. bölüm tanıtımı yayınlandı!
Müjde Uzman '3 kuruşluk' davayı kazandı!