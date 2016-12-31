Gecce kulübü saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

İstanbul Ortaköy'deki gecce kulübü Reina'da terör! Reina'ya gecce kulübüne saat 01.15 sıralarında silahlı gerçekleşti. Uzun namlulu silahla kapı önündekilere ateş açan terörist 1 polis ile 1 vatandaşı şehit ettikten sonra içeriye girdi, vatandaşların üzerine kurşun yağdırdı. İstanbul Valisi ilk açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısını 35 olarak açıklamıştı. İçişleri Bakanı Soylu, alçak saldırıda 39 kişinin hayatını kaybettiğini, 69 kişinin tedavi gördüğünü söyledi. Teröristi arama çalışmaları sürüyor.

Yaşam - 01 Ocak 2017 07:59
Gecce kulübü saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi
Saldırının ardından İstanbul'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör saldırısına dair açıklamalarda bulundu. Bakan, 39 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken saldırıdan 69 kişinin de yaralı olarak kurtulduğu söyledi. Soylu, hayatını kaybedenlerin 39 kişiden 21'inin kimliklerinin tespit edildiği ve bunların 5'inin Türk vatandaşı olduğunu 16'sının ise yabancı uyruklu olduğunu söyledi. Saldırıdan yaralı olarak kurtulan 69 kişiden 4'ünün durumunun ağır olduğunu açıklayan İçişleri Bakanı, saldırıyı gerçekleştiren teröristi yakalamak için çalışmaların devam ettiği belirtti.
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