'Gelincik' filminin ilk teaserı yayınlandı

Yönetmenliğini Orçun Benli’nin üstlendiği ve senaryosunu Şükrü Üçpınar’la birlikte kaleme aldığı “Gelincik” filminin çekimleri, COVID-19 salgını nedeniyle sağlık önlemleri alınarak geçtiğimiz günlerde tamamlandı. “Bu Son Olsun”, “Kanunsuzlar” ve “Hep Yek 2” gibi birçok projede birlikte görev alan Benli ve Üçpınar ikilisi “Gelincik” filmiyle, daha önce yaptıkları komedi filmlerinin aksine bu defa kara, gergin ve sert bir filmle seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.90’lı yılların yargısız infazlar ve işkencelerle dolu karanlık, politik atmosferi üzerine kurulan “Gelincik” filmi seyirciyi, gerilim dolu dakikalarla karşılıyor. Film, görevinden ayrılmış genç komiser olan Ayhan’ın inziva çekildiği orman evinin yakınlarında, kendini Karadayı olarak tanıtan tuhaf bir adamla karşılaşmasıyla başlıyor. Filmde Ayhan karakterine Kaan Yıldırım, Karadayı karakterine ise Ahmet Mümtaz Taylan hayat veriyor. Filmin başrollerinde yer alan Taylan ve Yıldırım’a; Hande Doğandemir, Bülent Emrah Parlak, İnan Ulaş Torun, Nilperi Şahinkaya, Eray Özbal, Mehmet Ali Kaptanlar ve Yıldırım Bayazıt gibi ünlü isimler eşlik ediyor.Görüntü yönetmenliği Tufan Kılınç’ın üstlendiği, müziklerini, geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan Redd grubundan Doğan Duru’nun yaptığı “Gelincik” filminin kurgusu Fırat Terzioğlu’na ait. Yusuf Ziya Benli, Orçun Benli ve Şükrü Üçpınar’ın yapımcılığını üstlendiği projede, Bulut Reyhanoğlu ve Kaan Yıldırım ise ‘executive producer’ olarak yer alıyor.Türkiye’de bağımsız film yapımcılığı daha çok bakanlık desteği ve yurt dışı fonları aracılığıyla uzun süreli ve zorlu çalışmalar sonucunda yapılıyor, filmlerin seyirciyle buluşması bazen birkaç yılı alabiliyordu. “Gelincik” filmi ekibi, daha çok Amerikan Bağımsız Sineması’nda görülen, oyuncuların ve ekibin de içinde olduğu alternatif bir yapımcılık modeli geliştirdi. Orçun Benli ve Şükrü Üçpınar’ın birikimleriyle yola çıktıkları yapım yolculuğuna, “Zenne”, “Çekmeceler” ve “Anons” filmleriyle tanınan yapımcı Bulut Reyhanoğlu ile ünlü oyuncu Kaan Yıldırım’ın da katılmasıyla filmin yapım süreci hızlandı ve post prodüksiyon süreci başladı. Ayrıca post prodüksiyon süreci için Fongogo internet sayfası üzerinden başlatılan destek kampanyasına katılan kişiler, filme katkıda bulunabiliyor. Ekip, yeni yapımcılık modeli ile senaryolarını hayata geçirmek isteyen genç yönetmen adaylarına örnek olmayı amaçlıyor.Uzak Yakın Film yapımı olan “Gelincik”, yurt içi ve yurt dışı festivallerinde gösterime girdikten sonra Türkiye ile Avrupa ülkelerinde eş zamanlı olarak vizyona girmeyi hedefliyor.