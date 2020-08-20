Gelinim Mutfak'ta programında Fatih Ürek'in yerine Seda Sayan mı gelecek?

Fatih Ürek'in sunumuyla Kanal D'de ekrana gelen 'Gelinim Mutfak'ta isimli programın yeni sezonunda sunucu değişikliğine gidileceği öğrenildi. Fatih Ürek'in programdan ayrıldığı kesinleşirken yerine gelecek isim ise merak konusu oldu. Sosyal medyada Fatih Ürek'in yerine Seda Sayan'ın geleceği ve Sayan'la anlaşmaya varıldığı iddia edildi.Sayan bu iddialara Instagram'dan yanıt verdi. Sayan yaptığı açıklamada "Teklif var anlaşma yok. Teklif sundular ben de isteklerimi ilettim. Birkaç teklif var hayırlısı bakalım" dedi.