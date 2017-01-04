Mehmet Akbay-Didem Özfiliz çifti; 3 Ocak akşamı 600 kişilik bir düğün töreni ile dünya evine girmeyi planlamışlardı. Ancak çift, ülkemizde yaşanan üzücü olaylardan dolayı düğünü iptal edip aile arasında nikah kıymayı tercih etti.
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın kıydığı nikahta gelinin şahitliğini Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, damadın şahitliğini ise Diana Şahenk yaptı.
Nikaha aileler dışında Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erman Yerdelen, Star TV Ana Haber Sunucusu Nazlı Çelik, NTV Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri, Özlem Denizmen , iş adamı Metin Güneş, yapımcı Polat Yağcı ve iletişimci Özgür Aras katıldı.
Geccenin fotoğrafları sosyal medyada paylaşılınca nikah evine Cengiz Kurtoğlu, Berkay, Hande Yener, Emel Müftüoğlu ve Murat Dalkılıç sürpriz yapıp gelerek çifti tebrik etti.
Gezegen Mehmet evlendi!
Türk müzik endüstrisinin lider yayın kuruluşu Kral Grubu’nun Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akbay, nam-ı diğer “Gezegen Mehmet” , önceki akşam aile arasında yapılan nikah töreni ile hayatını Didem Özfiliz ile birleştirdi.Müzik - 04 Ocak 2017 13:05
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