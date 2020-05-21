Gigi Hadid'den estetik iddialarına yanıt!

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, geçen ay beş aylık hamile olduğunu açıklamış ve herkesi şaşkına çevirmişti. Ünlü şarkıcı Zayn Malik ile bir bebek beklediklerini Jimmy Fallon’un Instagram üzerinden yaptığı canlı yayında anlatan Hadid, dün de ünlü bir markanın küresel Makyaj Sanatçısı Erin Parsons ile yaptığı bir Zoom görüşmesine katıldı.Zayn ile bu son baharda ilk çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Hadid, katıldığı görüşmede estetik iddialarına cevap verdi. Ünlü model, konuyla ilgili “Yüzüm yuvarlak olduğu için insanlar dolgu yaptırdığımı düşünüyor. Doğduğumdan beri bu yanaklara sahibim” dedi.Hamileliğin yüzünü nasıl değiştirdiğini de anlatan 24 yaşındaki Gigi “Zaten yanaklarım var, bu yüzden dolduracak çok şey yok” diye güldü.Hadid ardından plastik cerrahi ile ilgili söylentiler hakkında konuştu. Genç model şöyle dedi:"Yüzüme bir şey yaptırdığımı ya da enjekte etmediğimi merak edenler için. Herkesin istediği kendileri hakkında daha rahat ve iyi hissettiren her şeyi yapması beni mutlu ediyor. Ama kendime gelin bu beni korkutuyor. Kendimi çok fazla kontrol delisi gibi hissediyorum. Ya ben de yanlış giderse?"(Kaynak: milliyet.com.tr)