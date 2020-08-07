Gökçe Bahadır, bebek ziyaretinde!

Erkan Kolçak Köstendil ile 2018 yılında evlenen Cansu Tosun, temmuz ayında oğlu Marsel'i kucağına almıştı.Hamilelik sürecinde yakın arkadaşı Tosun'u yalnız bırakmayan Gökçe Bahadır, önceki gün Marsel bebek ile ilk kez tanıştı.Bahadır, ziyaretinden fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı. Marsel’i kucağına alan Bahadır, paylaşımına‘Kavuştuk’ notunu düştü. Ünlü oyuncu, yakın arkadaşını hamilelik döneminde de sık sık ziyaret etmişti.