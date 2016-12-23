Kanal D'de başlayacak 'Adı Efsane' dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Gökçe Bahadır, partiye girişte sevgilisiyle basın mensuplarının karşısına geçip soruları yanıtladı. Güzel oyuncu, "Evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna gülerek "Hayır düşünmüyorum. Böyle her şey yolunda" cevabını verdi.
Gökçe Bahadır, Temmuz 2011'de nikah masasına oturduğu Ali Sunal'dan Ocak 2012'de boşanmıştı.
Gökçe Bahadır evliliğe tövbeli
Gökçe Bahadır, kısa süre önce ilişkiye başladığı Efe Duru ile geçtiğimiz akşam bir partiye katıldı.Magazin - 23 Aralık 2016 22:44
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