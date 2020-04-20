Gökhan Alkan'ın mesajları da ifşa oldu!

Fox TV ekranında izleyicilerle buluşmakta olan Yasak Elma dizisinin 3. sezonuna Gökhan Alkan da dahil olmuştu. Corona virüs nedeniyle setlere ara verilmesinin ardından dizinin yeni bölümleri de ekrana gelememişti. Bu arada evinde karantina da olan Gökhan Alkan'la ilgili bugün sosyal medyada paylaşılan mesajlar ortalığı karıştırdı.Ezgi Naz isimli bir kullanıcı Gökhan Alkan'ın kendisini engellemesi üzerine sinirlenerek bir takım konuşma metinlerini hesabından paylaştı. Gökhan Alkan'ın kendisine mesajlar gönderdiğini söyleyen genç kadının paylaşımları sosyal medyada olay yarattı.