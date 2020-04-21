Gökhan Alkan'ın mesajlarını ifşa etmişti! Flaş açıklama...

Ezgi Naz isimli sosyal medya kullanıcısı, Yasak Elma dizisinde rol alan Gökhan Alkan’la konuşmalarını ifşa etmişti. Mesajlaşmalar olay olmuş, Gökhan Alkan ismi Twitter'da TT olmuştu.Ezgi Naz, dün akşam sosyal medya üzerinden bir açıklamada bulundu ve Twitter ve Instagram hesaplarının hacklendiğini ve paylaşılan yazışmaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Gökhan Alkan ise konuya dair herhangi bir açıklama yapmadı.