Ezgi Naz isimli sosyal medya kullanıcısı, Yasak Elma dizisinde rol alan Gökhan Alkan’la konuşmalarını ifşa etmişti. Mesajlaşmalar olay olmuş, Gökhan Alkan ismi Twitter'da TT olmuştu.
Ezgi Naz, dün akşam sosyal medya üzerinden bir açıklamada bulundu ve Twitter ve Instagram hesaplarının hacklendiğini ve paylaşılan yazışmaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Gökhan Alkan ise konuya dair herhangi bir açıklama yapmadı.
Gökhan Alkan'ın mesajlarını ifşa etmişti! Flaş açıklama...
Kerem Tunçeri'nin ifşa olan mesajlarının ardından bir ifşa da oyuncu Gökhan Alkan için gelmişti. Alkan'a ait olduğu iddia edilen mesajlar dün sosyal medyayı sallamıştı. Mesajları ifşa eden kişiden yeni bir açıklama geldi.
21.04.2020 14:28 Magazin