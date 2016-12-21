Sözleri 90’lı yılların unutulmaz vokallerinden olan ve son zamanlarda birçok hit şarkıda imzası bulunan Ayşen'e, müziği Kemal Şimşekyay'a, aranjesi Emirhan Cengiz'e ait olan şarkının klibini ise İmre Haydaroğlu çekti.
Leonarda DiCaprio’nun Eski Sevgilisiyle Klip;
Klipte Gökhan Keser’e, bir dönem dünyaca ünlü aktör Leonarda DiCaprio ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen ve önemli markaların da reklam yüzü olan Güney Afrikalı güzel model Nicole Meyer eşlik etti… Klip çekiminde çok eğlenen Meyer, yakışıklı şarkıcı Gökhan Keser’le birlikte kendi telefonundan hatıra fotoğrafı da çekti.
Gökhan Keser, Leonarda DiCaprio'nun eski sevgilisiyle klip çekti!
Türk Pop Müziği'nin başarılı isimlerinden Gökhan Keser, DMC etiketiyle çıkan yeni şarkısı "Beni Özledin Mi?" ile sevenleriyle buluşuyor...Müzik - 21 Aralık 2016 16:38
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