Gökhan Özen'den iddialara videolu yanıt!

4 yıl önce boşandığı eşi Selen Sevigen, iki çocuğunun babası Gökhan Özen’den korunmak için mahkemeye başvurmuştu. Sevigen, hem uzaklaştırma talebinde bulunmuş hem de babalarıyla çocukları arasındaki kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi için dava açmıştı.Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından çocuklarıyla geçirdiği eğlenceli anların videosunu paylaşıp altına, 'Çocuklarımın üzerinde olumsuz etkiler yarattığım iddialarına ne diyeyim?' mesajını düştü.İŞTE O GÖRÜNTÜLER: