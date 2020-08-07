Gökhan Türkmen'in yeni şarkısı 'DELİ'

Pandemi sürecine ufak bir mola vererek eğlenceli bir yaz sunan Gökhan Türkmen, ünlü prodüktör ve müzisyen Genco Arı ile yaptığı yaz şarkısı “Deli” ile GTR Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda ve klibiyle Youtube’da yerini aldı. Söz ve Müziği Gökhan Türkmen ve Mert Carim’e ait olan “Deli” parçasının prodüktörlüğünü Gökhan Türkmen ve Genco Arı üstlendi. Düzenlemesini Genco Arı’nın yaptığı parçanın kayıtları GTR Deneyevi ve Genco Arı Production Studio’da tamamlandı.Dünya’da son dönemlerin yeni trendi, Türkiye’de de yerini alacak olan vintage pop ve disco tarzını kendi dilinde ve tarzında samimi yorumlayan Gökhan Türkmen, müzikseverleri yazın sıcağında coşkuya davet ediyor.Gökhan Türkmen müzikseverleri yazın ritmine davet ederken, klipte eğlenceli, renkli, hareketli ve kıpır kıpır dans sahneleriyle “Deli”nin enerjisini ekranlara yansıtıyor. İstanbul’da bir günde tamamlanan klibin yönetmenliğini Murat Joker üstlenirken görüntü yönetmeni Varol Şahin, stil danışmanı ise Görkem Öden oldu.Gökhan Türkmen, “deli”likte sınır tanımıyor; klibin yanınlanmasıyla birlikte paylaştığı dans videosu #delidancechallange #selambendeli etiketleriyle müzikseverlere meydan okuyor. Instagram hikayelerinde yer alan yeni “Deli” filtresi ise Morespace tasarımı olan albüm kapağıyla kullanıcılara selfie olanağı sağlıyor.