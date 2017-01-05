Görenler sevgilisi sanıyor ama... İlhan Mansız'ın kızı şaşırttı!

Magazin - 05 Ocak 2017 15:19

Yanındaki güzel kızı görenler bir an sevgilisi sandı ama çok geçmeden aslında kızı olduğunu anladı. Büyüyüp genç bir kız olan Aimee Mansız, İlhan Mansız'ın yabancı sevgilisi Ninan Ritter ile olan ilişkisinden dünyaya gelmişti. İlhan Mansız, Aimee Mansız'ı itinayla medyadan uzak tutmaya çalışıyor. Kızıyla vakit geçirmekten hoşlanmam Mansız bol bol Instagram'dan fotoğraflarını paylaşıyor. İlhan Mansız futbol hayatında zirvede olduğu dönemde Alman sevgilisi Nina Ritter ile magazin medyasının dilinden düşmüyordu. İlhan Mansız ile Nina'nın birlikteliği evlilik ile bitmese de çift uzatmalı sevgililik dönemlerinden bir kız çocuğu sahibi oldular. Aimee işte ilişkinin ürünü.