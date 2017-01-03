Göz6 yarışmacısı Bulut Özdemiroğlu'ndan şaşırtan paylaşımlar!

Magazin - 03 Ocak 2017 17:18

Eski Fenerbahçeli futbolcu Hasan Özdemiroğlu'nun oğlu olan yarışmacı eğer programı kazanabilirse Survivor 2017'ye katılma hakkı kazanacak. Survivor'a katılmak için yarışan Bulut Özdemiroğlu eski futbolcu ve basketbolcu olarak biliniyor. Fenerbahçe ve Sakaryaspor'un alt yapılarında futbol oynayan Özdemiroğlu ayrıca kolej takımında basketbol da oynamış.İşte Bulut Özdemiroğlu'nun sıra dışı pozları..