Göz6 yarışmacısı Bulut Özdemiroğlu'ndan şaşırtan paylaşımlar!

Göz6 yarışmasında finale kalan Bulut Özdemiroğlu'nun Instagram hesabından sıradışı paylaşımlar dikkat çekti.

Magazin - 03 Ocak 2017 17:18
Göz6 yarışmacısı Bulut Özdemiroğlu'ndan şaşırtan paylaşımlar!
Eski Fenerbahçeli futbolcu Hasan Özdemiroğlu'nun oğlu olan yarışmacı eğer programı kazanabilirse Survivor 2017'ye katılma hakkı kazanacak. Survivor'a katılmak için yarışan Bulut Özdemiroğlu eski futbolcu ve basketbolcu olarak biliniyor. Fenerbahçe ve Sakaryaspor'un alt yapılarında futbol oynayan Özdemiroğlu ayrıca kolej takımında basketbol da oynamış.

İşte Bulut Özdemiroğlu'nun sıra dışı pozları..
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