Birçok ünlü çift 2017'ye yurtdışında girmek için tatile çıktı. Yeni yıla yurtdışında girmek için ünlü isimler dünyanın farklı kentlerine gitti. Bazı isimler ise grup halinde yeni yıl tatile çıktı.
Oğuzhan Koç ve sevgilisi Yağmur Tanrısevsin, Bensu Soral ile Hakan Baş çifti, İbrahim Büyükak ile nişanlısı Nurdan Beşen, grup olarak çıktıkları yılbaşı tatili için tercihlerini Budapeşte'den yana kullandı. Yakın arkadaş grubu Budapeşte sokaklarını turlarken çektikleri toplu selfie fotoğrafını Instagram sayfalarından paylaştılar.
Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak yılbaşı tatiline birlikte çıkarken ayrılmaz dostları Eser Yenenler, yeni sevgilisi Dila Tarkan ile Bali adasına gitti.
İşte o kareler;
Gözde çiftler birlikte yılbaşı tatilinde
Magazin dünyasının gözde çiftleri yılbaşı tatili için Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gitti.Magazin - 30 Aralık 2016 22:44
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