Gözden uzak aşıklar: Derya Şensoy-Sarp Levendoğlu

Seyahat yasaklarının kalkmasının ardından Derya Şensoy, sevgilisi Sarp Levendoğlu'nun yanına Datça'ya gitti.

22.06.2020 13:22 Magazin

Gözden uzak aşıklar: Derya Şensoy-Sarp Levendoğlu Derya Şensoy, tatil için kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Sarp Levendoğlu’nun da sıklıkla gittiği Datça’yı tercih etti. Havuz başında pozlar veren Derya Şensoy, fırsat buldukça da sevgilisi Sarp Levendoğlu'yla rüzgar sörfü yapıyor. Çift magazin muhabirlerine yakalanmamak için Bodrum, Çeşme gibi popüler tatil beldelerinden uzak duruyor.
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