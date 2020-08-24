Gözleri dolan Ebru Şallı konuşmakta zorlandı: "Hayata tutunmaya çalışıyorum"

Ebru Şallı'dan özel paylaşım: "Çok özledim melek kokulum"

Ebru Şallı havuz başından ayrılmadı!

Ebru Şallı oğlu Pars'ı kaybetmişti... Uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi!

Eşi Uğur Akkuş'la Bodrum'da tatilde olan Ebru Şallı, İstanbul'a döndü. Vefat eden oğlu Pars'ın mezarını ziyaret etmek ve kendi özel işlerini halletmek için İstanbul'a gelen Şallı önceki akşam basın mensuplarıyla ayak üstü sohbet etti.Oğlundan bahsederken gözleri dolan Ebru Şallı şöyle konuştu:"Hayata tutunmaya çalışıyorum. Bu tatil bana çok iyi geldi. Ben ayakta durmak zorundayım. Benim kocaman oğlum var gözümün içine bakıyor. Ayakta durmak zorundayım eşim var başka çocuklarımız da var. Herkes bana destek olsun istiyorum. Bu çok kötü bir şey bunu sadece yaşayan bilir. Allah kimsenin başına vermesin. Uğur bana çok destek oldu. Allah bu durumu kimsenin başına vermesin. Ben destek alıyorum. Ponçiğin hep yanındaydı. 2 yıl boyunca hem ağabeylik hem babalık yaptı."