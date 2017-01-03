Gül suyundan gelen güzellik

Son dönemler trend olan doğal bakım teknikleri ile tanışmaya hazırlanın. İşte detaylar...

Güzellik - 03 Ocak 2017 12:00
Gül suyundan gelen güzellik
Gün sonunda uygulayacağınız basit ve doğal bir bakım ile cildinizde biriken tüm kiri ve yorgunluğu silmeniz mümkün. Bunun için çuval dolusu paralar harcamanıza, pahalı ürünler almanıza ve tüm paranızı güzellik salonlarına vermenize gerek yok. Doğal yöntemler ile cildinize kusursuz bir güzellik kazandırabilirsiniz. Cildinize gün sonunda uyguladığınız toniğin yerine doğal gül suyu ile kusursuz bir sonuca ulaşabilirsiniz.

Ciltte biriken iltihap ve akneleri önleyen gül suyu aynı zamanda ciltteki kızarıkları da giderir. Rahatlatır ve stresi azaltır. Aynı zamanda gül suyu yaşlanmayla savaşmanızda da en büyük silahınız olacak.
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