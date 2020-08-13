Gülben Ergen, sahte hesabından kendine yorum yaptı

Her yıl objektiflere yakalanan ünlü şarkıcı Gülben Ergen, bu sene kendi bikinili halini kendisi paylaşarak şaşırttı. Karantina dönemini çocukları ve annesiyle geçiren 47 yaşındaki Gülben Ergen, yaza fit görünümüyle hızlı bir giriş yaptı.Ergen, son olarak Instagram hesabından denizde çekildiği bir karesini takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcı, fotoğrafının altına ise "Can kadın" yazarak kendini etiketledi. Durumu fark eden takipçileri ise şarkıcıya yorum yağdırdı.Pek çok mesaj alan Gülben Ergen'e takipçileri, "Kendi kendine yazmışsın", "Fake hesaplardan yazacaktın sanırım" şeklinde yorumlarda bulundu.