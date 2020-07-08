Gülben Ergen sevgilisiyle görüntülenince...

Gülben Ergen, Bodrum'da enerji depoluyor!

“Gülben Reis” sosyal medyayı salladı!

Gülben Ergen sessizliğini YouTube ile bozdu…

Bodrum'da çocuklarıyla tatil yapan Gülben Ergen bir günlüğüne İstanbul'a geldi. Sevgilisi Emre Irmak ile Etiler'de baş başa yemek yiyen Ergen çıkışta magazin muhabirlerinin sorularına ayak üstü yanıt verdi. Tekrar Bodrum'a gideceğini söyleyen şarkıcı, aylar sonra ilk kez sahne aldığını ve bu durumun kendisine moral verdiğini söyledi.Gülben Ergen, sevgilisi Emre Irmak ile ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı. Ergen'in 3. kez nikah masasına oturacağı iddia edilmişti.