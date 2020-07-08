Gülben Ergen sevgilisiyle görüntülenince...

Bodrum tatiline ara verip bir günlüğüne İstanbul'a gelen Gülben Ergen sevgilisi Emre Irmak ile ilk kez görüntü verdi. Şarkıcı gazetecilerin evlilikle ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.

08.07.2020 19:28 Magazin

Gülben Ergen sevgilisiyle görüntülenince... Bodrum'da çocuklarıyla tatil yapan Gülben Ergen bir günlüğüne İstanbul'a geldi. Sevgilisi Emre Irmak ile Etiler'de baş başa yemek yiyen Ergen çıkışta magazin muhabirlerinin sorularına ayak üstü yanıt verdi. Tekrar Bodrum'a gideceğini söyleyen şarkıcı, aylar sonra ilk kez sahne aldığını ve bu durumun kendisine moral verdiğini söyledi.

Gülben Ergen, sevgilisi Emre Irmak ile ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı. Ergen'in 3. kez nikah masasına oturacağı iddia edilmişti.

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