Gülben Ergen ve Erhan Çelik'in şarkılı göndermesi

Dedikodu - 22 Aralık 2016 11:45

Gülben Ergen, Instagram’da dün Harun Kolçak’ın ‘Bile Bile’ şarkısının şu bölümünü paylaştı:“Geri dönmek inan işten değil/Bir ümitle ya olursa dersin/ayrılık sonradan kor.”Gülben Ergen geçtiğimiz günlerde de de, Müslüm Gürses’in ‘Sensiz Olmaz’ şarkısını paylaştı.Erhan Çelik geçtiğimiz günlerde Mümin Sarıkaya'nın Youtube üzerinden 100 milyon kezden fazla dinlenen şarkısı 'Ben Yoruldum Hayat' parçasını 'Düşen Düşene' notuyla paylaşmıştı.Kaynak:cnnturk.com