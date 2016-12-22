Gülben Ergen, Instagram’da dün Harun Kolçak’ın ‘Bile Bile’ şarkısının şu bölümünü paylaştı:
“Geri dönmek inan işten değil/Bir ümitle ya olursa dersin/ayrılık sonradan kor.”
Gülben Ergen geçtiğimiz günlerde de de, Müslüm Gürses’in ‘Sensiz Olmaz’ şarkısını paylaştı.
Erhan Çelik geçtiğimiz günlerde Mümin Sarıkaya'nın Youtube üzerinden 100 milyon kezden fazla dinlenen şarkısı 'Ben Yoruldum Hayat' parçasını 'Düşen Düşene' notuyla paylaşmıştı.
Kaynak:cnnturk.com
Gülben Ergen ve Erhan Çelik'in şarkılı göndermesi
Gülben Ergen ve Erhan Çelik'in paylaştıkları şarkılar evliliklerini resmi olarak bitirseler de birbirlerini hala unutamadıklarını gösteriyor...Dedikodu - 22 Aralık 2016 11:45
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Gülben Ergen, Erhan Çelik, şarkı
DEDİKODU HABERLERİ
- Tuvana Türkay ve Seçkin Özdemir'in kafa karıştıran fotoğrafı
- Aslıhan Doğan'dan Arda Turan'a yakın markaj!
- Demet Akalın ve Murat Dalkılıç'ın uçak krizi
- Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun bebek krizi
- Arda Turan striptiz kulübünü kapattı mı?
- Beren Saat bebek için Amerika'ya gitti!
- Arda Turan'ın yeni aşkı Miranda Shelia
- Tuğba Özerk neden boşanıyor? Darp mı var?
- "Sana aşık değilim evlenemem"
- Ayla Çelik, Kenan Işık'ın eşinden af diledi!