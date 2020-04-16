Gülben Ergen'den 23 Nisan sürprizi!

Gülben Ergen: ‘İnan güzel yarınlara...”

Gülben Ergen, koronavirüsüne de meydan okudu!

Gülben Ergen yine yenileniyor!

Gülben Ergen, 23 Nisan Marşını seslendirdi. Düzenlemesi Okay Barış'ın yaptığı marş tüm dijital platformlarda yerini aldı...Ülke genelinde yaşanan sağlık Kororna virüs salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde bu yıl kutlamalar yapılamaması sebebi ile, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına özel olarak seslendirdiği marşı klibi için hayranlarına 'Evinde kırmızı-beyaz tişörtünle, elinde Türk Bayrağın ile çekeceğin videonu bana yolla” çağrısı yaptı.Ülkesine 40 Anaokulu hediye eden Çocuklar Gülsün Derneği başkanlığını da yürüten güzel sanatçının yaptığı klip çağrısı yoğun ilgi ile karşılandı.