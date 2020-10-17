Gülben Ergen'den 40'ıncı anaokulu!

Türkiye’nin en çok ihtiyacı olan bölgelerine ve köylerine anaokulları kazandıran Çocuklar Gülsün Diye Derneği, yeni açacağı anaokulunun heyecanını, Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusuyla birleştiriyor. Gülben Ergen’in kurucusu ve başkanı olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği 40. anaokulunu, 28 Ekim’de Denizli’nin Çivril ilçesinde açacak.Çocuklar Gülsün Diye Dernek Başkanı Gülben Ergen ve devlet protokolünün katılımıyla okulun açılışı gerçekleşecek. Anaokulu, açılış töreninin ardından Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlanacak.Yaklaşık 100 öğrencinin okul öncesi eğitim alabileceği Çocuklar Gülsün Diye Zehra – Mehmet Bulut Anaokulu’nun yapımını hayırsever bir aile üstlendi.Çocuklar Gülsün Diye Derneği şimdiye kadar; Tokat, Mardin, Trabzon-Vakfıkebir, Erzurum, Sinop, Hatay, İstanbul, Aydın, Zonguldak, Van, Sivas, Manisa, Çanakkale-Eceabat, Kars, Trabzon-Of, Tekirdağ, Çanakkale-Biga, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Konya-Cihanbeyli, Bursa, Antalya, Manisa-Soma, Gaziantep, Erzincan, Mersin, Konya-Akşehir ve Antalya-Konyaaltı, Ankara, Ağrı, Uşak, Artvin, İzmir, Rize, Ordu-Altınordu, Ordu-Fatsa, Eskişehir, Ordu-Kumru ve Diyarbakır’a anaokulları kazandırdı.