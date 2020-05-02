Gülben Ergen'den Kenan Işık açıklaması!

Yıldız Tilbe ile Gülben Ergen'in yazışması sosyal medyayı salladı!
"Bizzat arayamıyoruz, eşiyle konuşuyoruz. Yaşadığını ve nefes aldığını biliyoruz. Keşke keyiflenebilecek bir hal alsa. Keşke yaşama sevinci verebilsek. Mehmet Al Erbil'den de aynı şekilde kızı Sezin'den haber alıyorum. Hastaneye gidip geliyor. Bu süreç normal hastalar için de çok zor bir süreç. Şikayet etme hakkımız yok."
Gülben Ergen'in en büyük hatası ne?
'Kim Milyoner Olmak İster?' adlı yarışmanın sunucusu Kenan Işık, 2014 yılında gittiği otelin saunasından çıkarken ayağının kayması sonucu yere düşerek başını sert zemine çarpmıştı. Usta sanatçı, hemen hastaneye kaldırılarak ameliyata alınmıştı. Kenan Işık 6 yıldır yaşam mücadelesi veriyor.
Seren Serengil ve Gülben Ergen yıllar sonra yan yana!