Gülben Ergen'in en büyük hatası ne?

Haber Global ekranlarında yayınlanan 40 programının bu Perşembe ekrana gelecek olan bölümünün konuğu Gülben Ergen oldu.Programın sunucusu Jülide Ateş'in sorularına samimi yanıtlar veren Gülben Ergen, "En büyük hatan neydi?" sorusuna şu yanıtı verdi:"Yanlış adamları sevmişim ve güvenmişim."