Güldür Güldür ekibi seyircisiz olarak başladığı çekimlerde sevenlerine ulaşmak için farklı bir yol denedi. Ekibin çağrısı ile Güldür Güldür hayranları bu sefer sorulan sorulara karşı ilginç hikayelerini internet üzerinden paylaştılar. En komik hikaye sahipleri hem Ali Sunal ile birebir konuşma imkanı yakaladı hem de yeni bölümlerde milyonlarla hikayelerini paylaşma fırsatı yakaladı.
Bazen görev başında bazen de ailecek salonda otururken yakalanan izleyiciler hikayeleriyle herkesi kahkahalara boğdu.
Güldür Güldür sosyal medya üzerinden sorular sormaya ve izleyicilerin programa evlerinden katılabilmelerini sağlamaya önünüzdeki günlerde de devam edecek.
Güldür Güldür ekibinden sürpriz buluşma
Seyircisiz çekimlere başlayan Güldür Güldür ekibi sürpriz bir buluşmaya imza attı. Seyirci ile unutulmaz diyaloglara imza atan Ali Sunal, bu sefer de evlere internet üzerinden konuk oldu.
08.06.2020 21:54 Dizi Galeri