'Güldür Güldür' ekibine sürpriz bir isim katıldı!

Bu sezon Güldür Güldür ekibine dahil olan isimlerden biri sempatik oyuncu Dağhan Külegeç oldu. Güldür Güldür'ün sosyal medyasında paylaşılan gizemli fotoğrafı, hayranları tarafından hemen tanındı. Sempatik oyuncunun ekibe katılışı büyük bir heyecanla karşılandı.