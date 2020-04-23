Güliz Ayla'dan direk dansı yorumu: "Çıplak da atarım"

‪Yeni şarkısına gelen tepkilerden memnun olduğunu dile getiren Güliz Ayla, “İlk şarkımın üzerinden yaklaşık 5 sene geçti olgunlaştım. Kliptede olgun bir kovboy kızıyım. Siyah Beyazı tercih ettik, hoş oldu.” dedi. ‬‪Bir takipçisinin mayolu fotoğrafına attığı yorum ve direk dansı yapmasına yönelik gelen eleştiriler üzerine de konuşan Güliz Ayla, “Direk dansı yaparken üzerinde kıyafet varken kayıyorsun, tekniken giyinik yapmak mümkün değil. İstediğim şekilde paylaşım yaparım. Kimseyi ilgilendirmez o işin yapılışı da öyle yani. Şeyma Subaşı ve Aleyna Tilki’nin videolarını izlemedim, yabancı hocaları izliyorum.“ açıklamasını yaptı. ‬‪Müzisyen Ege Çubukçu ile aşk yaşadığını açıklayan Güliz Ayla, “Ege ile evden çıkmıyoruz, tavla oynuyoruz, yemek yapıyoruz. Müziğimiz hakkında konuşuyoruz, katkılar sunuyoruz. Evlilik düşünmüyoruz. İkimizin de gündeminde böyle bir şey yok.‬” cümleleriyle aşkını anlattı.‪Güliz Ayla, ‘Başka bestecilerden şarkı alır mısın?’ sorusuna ise “Şarkı almasına alırım ama çok pahalı şarkılar. Biri hediye ederse neden olmasın. Çok para verip şarkı almam o yüzden yazmaya devam ederim, kendi şarkımı okurum.” cümlelerini kullandı. ‬‪Kliplerinde dövmeleriyle de dikkat çeken Güliz Ayla, dövme sorusuna “ 10 tane dövmem var. Görmediğiniz yerlerimde de var. Ayağımda falan var.” şeklinde yanıt verdi.