Gülşah Alkoçlar Akmerkez'de!

Turizmci işadamı Ender Alkoçlar’ın eşi Gülşah Alkoçlar Akmerkez’de görüntülendi.

Sosyete - 05 Ocak 2017 18:23
Gülşah Alkoçlar Akmerkez'de!
Uzun zamandır dost davetleri dışında görmeye pek alışık olmadığımız Gülşah Alkoçlar erken yağan kar ile sezonu erken açarak yoğun bir tempoda çalıştıklarını söyledi. Eşi Ender Bey’in Uludağ’daki otellerinde sürekli pistlerde ve otel içinde koşturduğunu belirten Gülşah Alkoçlar, birkaç günlüğüne İstanbul’a gelerek dağda lazım olacak birkaç eksiğini almaya geldiğini söylerken her zaman olduğu gibi gülen yüzüyle objektiflere yansıdı.
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