Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun giydiği iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü. Saraçoğlu'na “Hiç giymeseydin", Üstüne para verseler giymem”, "Bu nasıl bir tasarım" gibi yorumlar yapıldı.
Demet Akalın ve Ece Gürsel ise ünlü modacının mayosunu beğendiklerini yorum kısmını yazdı.
Gülşah Saraçoğlu'nun mayosu olay oldu: "Hiç giymeseydin!"
Modacı Gülşah Saraçoğlu iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü. Beğenenlerin yanı sıra “Hiç giymeseydin", "Üstüne para verseler giymem” yorumlarını yapanlar da oldu.
20.07.2020 16:27 Sosyete