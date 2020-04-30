Gülse Birsel'den veda paylaşımı!

Jet Sosyete 59. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor. Gülse Birsel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla seyircilere veda etti.

30.04.2020 00:11 Dizi Galeri

Gülse Birsel'den veda paylaşımı! Jet Sosyete'nin senarist ve oyuncusu Gülse Birsel, sosyal medya hesabından hayranlarını üzen bir paylaşımda bulundu. Birsel, Jet Sosyete'nin final yapacağını ve sevenleriyle yeniden bir arada olmayı dilediğini söyledi. Koronavirüs salgınının ardından çekimleri evden devam eden dizinin final yapacağı haberi sevenlerini üzdü. Gülse Birsel evinde son çekimi gerçekleştirdiğini söyledi.

İşte Gülse Birsel'in o açıklaması:
YASAL UYARI: İçeriğin kopyalanması yasaktır. İçerik, sadece gecce’ye link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

Bunlarda ilginizi çekebilir: