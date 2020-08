Survivor Cemal'a Gülşen şoku! Affetmedi!

Survivor'ın son şampiyonu Cemal Can Canseven'i Gülşen sosyal medyada hesaplarından engellemişti. Cemal Can, yarışma esnasında bu durumu anlatmış ve fake hesapları olduğu ve o hesaplardan Gülşen'i takip etmeye devam ettiğini açıklamıştı.Cemal Can geçtiğimiz gün de Gülşen'in Edis'le birlikte seslendirdikleri "Nirvana"yı sayfasında paylaşarak şarkıcıya destek vermişti. Fakat Gülşen yine de engeli kaldırmayınca bir paylaşım daha yapmış ve "bir puan kırdım" demişti.Bunu duyan Gülşen Cemal Can’ın engelini kaldırarak takip etmeye başladı. Gülşen’in kendisini takip ettiğini gören Cemal Can’dan esprili paylaşım geldi.