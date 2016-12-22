"Gülümse Yeter"den şok final kararı

Show TV'de yayınlanan "Gülümse Yeter" dizisi erken final yapıyor.

Dizi - 22 Aralık 2016 22:00
"Gülümse Yeter"den şok final kararı
Geçen yaz başlayan ve aldığı iyi reytinglerle kış sezonunda da yayında kalmayı başaran ender yaz dizilerinden biri olan "Gülümse Yeter" son haftalarda yaşadığı reyting kaybı nedeniyle erken final kararı aldı.

Başrollerinde Erdal Özyağcılar, Aslı Bekiroğlu, Yılmaz Kunt, Sermet Yeşil'in rol aldığı "Gülümse Yeter"in 2017'in şubat ayında final yaparak ekrana veda edeceği öğrenildi. Dizi 26. bölümüyle final yaacak.
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