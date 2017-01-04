Günde 1 kez orgazm...

ABD'de Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, her gün bir orgazm olmak prostat kanserine yakalanma riskini yüzde 25 azaltıyor.

Cinsellik - 04 Ocak 2017 14:55
Günde 1 kez orgazm...
Günde bir kez orgazm olmak prostat kanseri riskini azaltırken, bağışıklık sistemini de güçlendiriyor.
Araştırmalar ayda 21 kez orgazm olanların prostat kanserine yakalanma riskinin daha az olduğunu ortaya koydu. Uzmanlara göre, orgazmın cinsel ilişki yoluyla olması gerekmiyor. Mastürbasyon sonrası yaşanan orgazm da aynı faydaları sağlıyor.
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