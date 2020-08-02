Gupse Özay hamile mi?

Gupse Özay ile Barış Arduç evlendi! İşte nikahtan ilk görüntüler...

6 yıldır birlikte olan oyuncu çift Barış Arduç ve Gupse Özay, 29 Temmuz'da Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran tarafından kıyılan nikâhla evlendi. Mütevazi bir törenle evlenen çiftin fotoğrafları hala konuşulurken Gupse Özay- Barış Arduç’un ani evliliğin nedeni ‘bebek’ olarak gösterildi. Hamile olduğu iddia edilen Gupse Özay'ın bebeğinin cinsiyetinin erkek olduğu ileri sürüldü.