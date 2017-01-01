Gupse Özay ile Barış Arduç'un mini Avrupa turu

Magazin - 01 Ocak 2017 10:20

Önceki gün Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali girişinde görüntülenen Gupse Özay ve Barış Arduç “Mini bir Avrupa turu yapacağız” dedi.İŞTE O GÖRÜNTÜLER:KAYNAK: hurriyet.com.tr