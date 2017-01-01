Önceki gün Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali girişinde görüntülenen Gupse Özay ve Barış Arduç “Mini bir Avrupa turu yapacağız” dedi.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER:
KAYNAK: hurriyet.com.tr
Gupse Özay ile Barış Arduç'un mini Avrupa turu
Gupse Özay ve Barış Arduç, yeni yılı yurtdışında karşıladı.Magazin - 01 Ocak 2017 10:20
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