Dizi 2 hafta sonra 69'uncu bölümüyle final yapıp ekrana veda edecek. Şimdiden yeni teklifler alan Barış Arduç "Önce tatil" dedi. Posta'da yer alan habere göre Barış Arduç, sevgilisi Gupse Özay ile çekimler biter bitmez Uzak Doğu'ya gidecek. Tayland'da egzotik adaları; Ko Lipe, Lanta, Samui, Phuket ve Phangan'ı gezip iki hafta dinlenecekler. 1.5 kişinin izlediği Gupse Özay'ın oynadığı 'Görümce'nin başarısını da kutlayacaklar.
Gupse Özay ve Barış Arduç tura çıkıyor!
Star TV'de başrolünde Barış Arduç'un oynadığı 'Kiralık Aşk' 19 Haziran 2015'te başlamıştı.Dedikodu - 01 Ocak 2017 14:49
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