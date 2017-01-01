Gupse Özay ve Barış Arduç tura çıkıyor!

Star TV'de başrolünde Barış Arduç'un oynadığı 'Kiralık Aşk' 19 Haziran 2015'te başlamıştı.

Dedikodu - 01 Ocak 2017 14:49
Gupse Özay ve Barış Arduç tura çıkıyor!
Dizi 2 hafta sonra 69'uncu bölümüyle final yapıp ekrana veda edecek. Şimdiden yeni teklifler alan Barış Arduç "Önce tatil" dedi. Posta'da yer alan habere göre Barış Arduç, sevgilisi Gupse Özay ile çekimler biter bitmez Uzak Doğu'ya gidecek. Tayland'da egzotik adaları; Ko Lipe, Lanta, Samui, Phuket ve Phangan'ı gezip iki hafta dinlenecekler. 1.5 kişinin izlediği Gupse Özay'ın oynadığı 'Görümce'nin başarısını da kutlayacaklar.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYIN
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

DEDİKODU HABERLERİ

  • Cem ve Ebru Şallı'nın aşk yuvası
  • Meryem Uzerli’den yılbaşı vetosu
  • 3 haftadır görüşmüyor!
  • Set kavgasında şok iddia!
  • Sabancı'dan Hadise'ye kötü haber!
  • Hamile olduğunu öğrenince...
  • Ebru Gündeş, ABD’ye uçacak
  • Elçin Sangu 2 aylık hamile mi?
  • Birbirlerine şarkılı gönderme!
  • "Yeni Sevgili" diye paylaştı!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Deniz Akkaya da 'Duymayan Kalmasın'ı bıraktı!
  • İzdivaç programlarının yaptığı anlaşma rafa kalktı!
  • Caner Erkin ile Şükran Ovalı'ya düğün tepkisi!
  • Tarkan ve eşi 2017'yi böyle karşıladı!
  • Barbaros Şansal sınır dışı edildi!
  • Pascal Nouma, Reina saldırısını Fransa'da öğrenince...
  • Mehmet Koçarslan cevap verdi!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
Deniz Akkaya da 'Duymayan Kalmasın'ı bıraktı!

EN POPÜLER HABERLER

  • Cesur ve Güzel'in Banu'sunun güzellik sırları!
  • 'Ertuğrul'un Uludağ çıkarması!
  • "Asansörsüz çıkmam!"
  • Peki bu radikal kararı neden aldı?
  • Acun Ilıcalı'dan Nagihan itirafı!
  • Caner ile Şükran Roma'da evlendi!
  • Beklenen haber erken geldi!
  • 2016'nın tek güzel şeyi!
Cesur ve Güzel'in Banu'sunun güzellik sırları!