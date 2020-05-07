Gürgen Öz'ün 'fatura' tepkisi sosyal medyayı salladı!

Sosyal medyada yayınladığı espirili videolar dikkat çeken Gürgen Öz bu kez gelen doğalgaz faturalarına dikkat çekti. Koronavirüs salgını nedeniyle herkesin evlerinde vakit geçirdiği ve birçok kişinin işsiz kaldığı bir dönemde gelen yüksek faturalara esprili bir dille tepki gösteren Gürgen Öz'ün videosu sosyal medyayı salladı. Videonun altı yorumlarla doldu.İşte o görüntüler: