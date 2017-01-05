Güzel şeyler de olmuyor değil..

Dün her yerde kardan adama tekme adan kadın konuşuldu. Tam ümitsizliğe kapıldığımız anlarda Mersin'den gelen görüntülerle geleceğe tutunduk.

Yaşam - 05 Ocak 2017 15:24
Güzel şeyler de olmuyor değil..
İki gündür kardan adama tekme adan kadını konuştuk. Hatta o video üzerinden insan sevgisinin azaldığı üzerine bu satırlarda yorumlarda bulunduk. Peki sonra ne oldu? Daha bir gün geçmeden ilerisi için bir ışık gördük.

Mersin'in Erdemli Belediyesi, kar yağmıyor diye üzülen çocukların okuluna kamyonla girip kar döktü. O görüntüler sosyal medyada çok kez izlenildi ve paylaşıldı. Videoyu izlerken ne yalan söyleyeyim çok sevindim. O çocuklar için sevindim. Belki ilk kez karla oynayan o çocukların mutluluğuna sevindim. Gelecek için sevindim.

Unutmayalım gelecek çocuklarındır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi "Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir" Biz, çocuklarımızı ne kadar mutlu ve iyi bir birey olarak yetiştirirsek geleceğimiz o kadar aydınlık olur..

İsmail İbrahimoğlu
ismail@gecce.com

İŞTE MERSİN'DEKİ O GÖRÜNTÜLER;



Kardan adama bile tahammülümüz yok..

Kardan adama bile tahammülümüz yok..
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