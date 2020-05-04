Hababam Sınıfı Yaz Oyunları filminin vizyon tarihi belli oldu!

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü sinema sektörünü de sekteye uğrattı. Yaşanan pandemi salgını yüzünden vizyon tarihi erteleyen Hababam Sınıfı Yaz Oyunları, yeni tarihini 20 Kasım olarak belirledi. 7’den 70’e tüm Türkiye’nin hayranı olduğu Hababam için sabırsızlanan sinemaseverlerin heyecanlı bekleyişi başladı.Hababam Sınıfı Yaz Oyunları filminin oyuncu kadrosunda Altan Erkekli, Toygan Avanoğlu, Yusuf Çim, Fırat Albayram, Hakan Meriçliler, Giray Altınok, Deniz Akkaya, Öykü Çelik, Loughnan, Mert Denizmen, Reyhan Ulu Ekinci, Doğan Akdoğan ve onur konuğu Mehmet Ali Erbil gibi başarılı oyuncular yer alıyor.“Hababam Sınıfı Yaz Oyunları 20 Kasım’da Türkiye’de Sinemaseverlerle buluşacak.