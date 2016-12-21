Hadise ile Hakan Sabancı arasında neler oluyor?

Önceki gecce Karaköy'de bir mekanda eğlenen Hadise çıkışta Hakan Sabancı'ya araçla oradan uzaklaştı. O anlar an be an görüntülendi...

Magazin - 21 Aralık 2016 17:09
Hadise ile Hakan Sabancı arasında neler oluyor?
'O Ses Türkiye'de jüri üyeliği de yapan güzel şarkıcı Hadise önceki gecce Hakan Sabancı'nın arasına binerken görüntülendi. Bir mekan çıkışı kameralara yakalanan Hadise'nin görüntülenmemesi için yoğun güvenlik önlemleri alındı ama Hadise yine de kaçamadı.

Karaköy'de bir mekanda eğlenen Hadise mekandan ayrılırken görevliler şemşiye açarak magazincilerin görüntü almasını engelledi. Hadise kapıya sıfır yanaştırılan Hakan Sabancı'ya ait araca bindi. Fakat tüm çabalara rağmen görüntülenmekten kurtulamadı.

O anlar 'Söylemezsem Olmaz' programının kameralarına yansıdı.

İşte o görüntüler:
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Bağlantılar: Hadise, Hakan Sabancı

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