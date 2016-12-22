Hadise ile Hakan Sabancı Miami'de tatil bile yapmış

Magazin - 22 Aralık 2016 21:00

Hadise ile Hakan Sabancı arasında neler oluyor?

Hadise'den Hakan Sabancı açıklaması

Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar'la 1 senelik ilişkisini geçtiğimiz ay bitiren Hakan Sabancı, önceki akşam Karaköy'de bir mekanda ünlü popçu Hadise ile eğlendi. Hadise ile Hakan Sabancı'nın mekanda bir hayli samimi şekilde eğlendikleri öğrenildi. Saatler boyuncu birlikte vakit geçiren ikili, mekanı ayrı ayrı terk etti. Hadise, Sabancı'ya ait araçla mekanın arka kapısında çıkış yaparken genç işadamı ise ön kapıdan çıktı.Basında çıkan aşk dedikoduları üzerine bir açıklama yapma gereği duyan şarkıcı ''Arkadaş grubumuz ile yemek yedik. Aralarında Hakan Sabancı da vardı. Benim arabam olmadığı için taksi ile gitmemi istemediler, Sabancı'nın aracı beni evime bıraktı.'' ifadelerini kullandı.Sabah gazetesinin bugün ortaya attığı iddiaya göre, Hadise ile Hakan Sabancı'nın bir aydır aşk yaşıyor ve ikili sık sık Sabancı'nın yalısında buluşuyor.Ayrıca Hadise ve Sabancı'nın geçtiğimiz haftalarda Miami'de kısa süreliğine tatil yaptığı ortaya çıktı. Çiftin bu kaçamağını Instagram hesaplarından aynı yerden paylaştıkları ayrı ayrı fotoğraflar ele verdi.