Hadise-Kaan Yıldırım aşkının ilk fotoğrafları ortaya çıktı!

Hadise ile Kaan Yıldırım'ın aşk yaşadığı uzunca bir süredir biliniyordu. Hatta güzel şarkıcı, sevgilisinin sitesine giriş yaparken fotoğraflanmıştı ama ikili hiç yan yana görüntülenmemişti. Hadise yaptığı bir paylaşımda aşk hayatının özel kalması gerektiğini belirtmişti.Yan yana fotoğraf vermeme kuralı nihayet bozuldu. Kaan Yıldırım, Hadise'yle fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşarak bir ilke imza attı. Hem anasayfadan hem de hikaye bölümünden paylaşım yapan oyuncunun fotoğraflarını görenler "Kaan Yıldırım aşka geldi" yorumunda bulundu.