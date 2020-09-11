Hadise-Kaan Yıldırım çiftinden yeni poz!

Ünlü şarkıcı Hadise ve oyuncu Kaan Yıldırım'ın birlikteliğinden fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Bir süredir aşk yaşayan çiftten yeni paylaşım geldi.Yıldırım'ın köpeği Benek'in sosyal medya hesabından ünlü oyuncunun şarkıcı sevgilisi ile birlikte çekildiği yeni karesi paylaşıldı. Gönderiye, "Biraz kıskanmış olabilirim" notu düşüldü. Çiftin bu pozuna takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağdı.